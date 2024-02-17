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        Haberler Spor Diğer Beşiktaş Safi Çimento, Avrupa'ya veda etti - Diğer Haberleri

        Beşiktaş Safi Çimento, Avrupa'ya veda etti

        Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibine 39-36 mağlup oldu. İki maçı da kaybeden siyah-beyazlı ekip, kupadan elendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:34
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        Beşiktaş Safi Çimento, Avrupa'ya veda etti
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        Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibine 39-36 mağlup oldu.

        Başkent Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 18-16 önde tamamladı.

        Eşleşmedeki ilk maçı da 34-32 kaybeden siyah-beyazlı takım, kupaya veda etti.

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