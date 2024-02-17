Beşiktaş Safi Çimento, Avrupa'ya veda etti
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibine 39-36 mağlup oldu. İki maçı da kaybeden siyah-beyazlı ekip, kupadan elendi
Giriş: 17.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:34
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibine 39-36 mağlup oldu.
Başkent Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 18-16 önde tamamladı.
Eşleşmedeki ilk maçı da 34-32 kaybeden siyah-beyazlı takım, kupaya veda etti.