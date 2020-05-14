Beşiktaş Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci kez yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçları açıklandı. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildi.

Kulübün Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şöyle;

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."