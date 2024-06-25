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        Son dakika haberi Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!

        Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Rafa Silva'nın transferi için dün gece Lizbon'a gitti.

        Giriş: 25.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:43
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        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

        Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Rafa Silva'nın transferi için dün gece Lizbon'a gitti.

        31 yaşındaki Portekizli futbolcu ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

        Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva 2016'da 16 milyon Euro'ya Braga'dan transfer edilmişti.

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