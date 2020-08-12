Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı! Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N’Sakala ile sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N’Sakala’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

GİTARLI VİDEO İLE DUYURU

Beşiktaş, N'Sakala transferini gitarlı video ile duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp ilk olarak Twitter üzerinden bir gitar emojisi paylaştı, bunu 19:03'te ise N'Sakala'nın gitar çaldığı video izledi..

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yeni transfer Fabrice N'Sakala'nın sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi. Siyah-beyazlıların açıklamasında "Detaylı kan tetkikleri yapılan N’Sakala, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı.