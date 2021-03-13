Son 1 haftadır yükselen Bitcoin yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin son 24 saatte dolar bazında son 24 saatte yüzde 6.1 değerlenerek 59.919 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Daha önce 21 Şubatta 58.330 dolarla rekor kırmıştı.

Son yükselişte ABD'de Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs destek paketini onaylaması etkili oldu. Bunun yanında kurumsal alımların da devam eddiyor olması kripto paralara genel olarak güvenin artmasına yol açıyor.

Bitcoin geçen ay 21 Şubat'ta rekor kırmasının ardından 1 Martta 44.500 dolara kadar gerilemişti. Bu düzeltmenin ardından ise yönünü yeniden yukarı çevirdi. Zaman zaman düşüşler yaşasa da son 2 haftada hızlı bir toparlanma yaşadı.

2021'DE YÜZDE 101 YÜKSELDİ

Bu rekorla beraber Bitcoin'in toplam piyasa değeri de ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. 2021 yılındaki yükselişi ise yüzde 101'i buldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum da bugün yüzde 5.2 değer kazandı ve 1870 doları gördü. Ethereum 20 Şubat'ta ilk kez 2000 doları aşarak rekor kırmıştı.

CHILIZ 1 HAFTADA YÜZDE 600 DEĞER KAZANDI

Bugün en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 60 ile Chiliz'de yaşandı. Chiliz son 1 haftada yüzde 600 yükseldi. Ancak TSİ 14.30 itibarıyla son 1 saatte de yüzde 10 kayıp yaşandı. Bugün ve yarın söz konusu düzeltmenin devam edip etmeceği takip edilecek.