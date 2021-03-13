Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaSon dakika haberi: Bitcoin yeni tarihi zirvesini gördü
ABONE OL

Bitcoin yeni tarihi zirvesini gördü

Son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kazanan Btcoin 59.919 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu yükselişte ABD Başkanı Biden'ın onayladığı 1.9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs teşvik paketi etkili oldu. Chiliz ise yüzde 60 yükselişle yine günün en dikkat çeken hareketlerinden birisine imza attı

Son dakika haberi: Bitcoin yeni tarihi zirvesini gördü

Son 1 haftadır yükselen Bitcoin yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin son 24 saatte dolar bazında son 24 saatte yüzde 6.1 değerlenerek 59.919 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Daha önce 21 Şubatta 58.330 dolarla rekor kırmıştı.

Son yükselişte ABD'de Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs destek paketini onaylaması etkili oldu. Bunun yanında kurumsal alımların da devam eddiyor olması kripto paralara genel olarak güvenin artmasına yol açıyor.

Bitcoin geçen ay 21 Şubat'ta rekor kırmasının ardından 1 Martta 44.500 dolara kadar gerilemişti. Bu düzeltmenin ardından ise yönünü yeniden yukarı çevirdi. Zaman zaman düşüşler yaşasa da son 2 haftada hızlı bir toparlanma yaşadı.

2021'DE YÜZDE 101 YÜKSELDİ

Bu rekorla beraber Bitcoin'in toplam piyasa değeri de ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. 2021 yılındaki yükselişi ise yüzde 101'i buldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum da bugün yüzde 5.2 değer kazandı ve 1870 doları gördü. Ethereum 20 Şubat'ta ilk kez 2000 doları aşarak rekor kırmıştı.

CHILIZ 1 HAFTADA YÜZDE 600 DEĞER KAZANDI

Bugün en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 60 ile Chiliz'de yaşandı. Chiliz son 1 haftada yüzde 600 yükseldi. Ancak TSİ 14.30 itibarıyla son 1 saatte de yüzde 10 kayıp yaşandı. Bugün ve yarın söz konusu düzeltmenin devam edip etmeceği takip edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları güncel
PARABankaların kredi faiz oranları
Dijital para için altyapı çalışması
PARADijital para için altyapı çalışması
Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu 30 Mart'ta
PARATCMB'nin genel kurul toplantısı 30 Mart'ta
BDDK'dan tasarruf finansman şirketlerine plan sunmaları için 1 ay süre
PARABDDK'dan tasarruf finansman şirketlerine 1 ay süre
Bitcoin'in gözü tarihi zirvede
PARABitcoin rekoru zorluyor
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 81 milyar lira verdi
PARATCMB'den yeni repo ihalesi
Beklenti anketinde tüm kalemler yükseldi - Haberler
PARABeklenti anketinde tüm kalemler yükseldi
Piyasalarda pozitif seyir
PARAPiyasalarda pozitif seyir
Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları
PARABankaların kredi faiz oranları
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı
PARABankaların döviz mevduatı düştü