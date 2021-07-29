Son dakika haberi Bodrum ve Milas sınırı da alevlere teslim!

Bodrum da alevlere teslim! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın ikinci gününde devam ederken, Türkiye'nin birçok bölgesinden de benzer haberler gelmeye devam ediyor.

AA'nın haberine göre, son olarak Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Olayda Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesinde de orman yangını çıktığı ve alevlere müdahale edildiği öğrenildi.