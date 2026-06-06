Boşanma aşamasında eşini markette bıçakladı
Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasında, 34 yaşında olan eşi Latife D.'yi tüfekle vurmak isterken market çalışanlarının engellemesi sonucu taşıdığı bıçakla yaralayan 37 yaşındaki Ulaş D., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, 9 suç kaydı olduğu öğrenildi
Giriş: 06 Haziran 2026 - 15:02 Güncelleme:
Mersin'de olay, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Ulaş D. (37), markette alışveriş yapan boşanma aşamasındaki eşi Latife D.'ye (34) yanında getirdiği tüfekle ateş etmek istedi.
TÜFEĞİN KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE BIÇAKLADI
AA'daki habere göre market çalışanlarının müdahalesiyle tüfeğin kontrolünü kaybeden Ulaş D, eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından tüfeği markette bırakarak kaçan zanlıyı yakaladı.
9 SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI
Emniyette işlemleri devam eden zanlının 9 suçtan kaydının olduğu belirlendi.
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