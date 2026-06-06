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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Boşanma aşamasında eşini markette bıçakladı | Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasında eşini markette bıçakladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasında, 34 yaşında olan eşi Latife D.'yi tüfekle vurmak isterken market çalışanlarının engellemesi sonucu taşıdığı bıçakla yaralayan 37 yaşındaki Ulaş D., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, 9 suç kaydı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Boşanma aşamasında eşini markette bıçakladı

        Mersin'de olay, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Ulaş D. (37), markette alışveriş yapan boşanma aşamasındaki eşi Latife D.'ye (34) yanında getirdiği tüfekle ateş etmek istedi.

        TÜFEĞİN KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre market çalışanlarının müdahalesiyle tüfeğin kontrolünü kaybeden Ulaş D, eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından tüfeği markette bırakarak kaçan zanlıyı yakaladı.

        9 SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI

        Emniyette işlemleri devam eden zanlının 9 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

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