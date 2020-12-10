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Bu kareden sonrası korkunç! İranlı kadının feci sonu

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Araç altına aldığı kadınla akaryakıt istasyonuna çarparak dururken metrelerce sürüklenen İran uyruklu Batoul Khanaki, vatandaşlar cipi kaldırarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Son dakika haberi... Bu kareden sonrası korkunç!
Bu kareden sonrası korkunç!
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DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin çarptığı İran uyruklu Batoul Khanaki, hayatını kaybetti. Feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Cadde üzerinde ilerlediği sırada sürücüsü Kezban T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen İran uyruklu Batoul Khanaki'ye çarpan cip, onu altına alarak yaklaşık 4 metre sürükledi. Cip, akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi.

TOPLANIP, CİPİ KALDIRDILAR

Çevrede bulunan vatandaşlar kaza yapan aracın yanına koştu. Vatandaşların cip kaldırarak çıkardığı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri ardından yaralı kadını ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Batoul Khanaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Kezban T.(59) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cipin bir ada yoldan çıktığı kaldırımda yürüyen iki kişiden birine çarparak altına aldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Diğer kadının ardından koşarak feryat ettiği görüntülere yansırken vatandaşlar da cipi kaldırarak çıkardığı yaralı kadını sağlık ekipleri ambulansa alıyor.

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