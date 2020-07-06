Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelSon dakika haberi... Bursa'da koronayı unutturan dansözlü açılış
ABONE OL

Bursa'da koronayı unutturan dansözlü açılış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyardığı illerden biri olan Bursa'da koronavirüs vakalarının artmasına rağmen, vatandaşların duyarsızlığı tepki çekiyor. Düğün, dernek derken şimdi de dönsözlü iş yeri açılışında yine sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı

bursa dönsözlü açılışta sosyal mesafe tepkisi
İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği illerden Bursa'da koronavirüs vakalarının artmasına rağmen, vatandaşların duyarsızlığı tepki çekiyor.

Bursa'da düğün dernek, kına eğlencesi asker uğurlaması derken, koronavirüs vakalarının artması sonucu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da özel olarak Bursalıları uyardı. Ancak uyarılara kulak asmayan vatandaşlar kadar işverenler de açılışların kalabalık olması için dansöz çağırmayı ihmal etmedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntü, sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Van Gölü'nde iki cansız beden daha bulundu HABERLER
GÜNDEMVan Gölü'nde iki cansız beden daha bulundu
Son dakika haberi... Vaka sayısı artan o ilde düğünlere polis önlemi
GÜNDEMO ilde düğünlere polis önlemi
Pandemi sosyal destek başvuru 2020 TIKLA! e Devlet 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı sorgula
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru ve sonuçları
Meteorolojiden lokal yağış ve sıcaklık uyarısı!
GÜNDEMLokal yağış ve sıcaklık uyarısı!
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
GÜNDEMEski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başkent'te hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMHatalı sollama kazası kameraya yansıdı!
Manisa'da hayır yemeğinden 18 kişi zehirlendi - HABERLER
GÜNDEMHayır yemeğinden 18 kişi zehirlendi
Son dakika: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
GÜNDEMÇoklu Baro teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti
Eskişehir'de nişan merasimi sonrası feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMNişan merasimi sonrası feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEMOtomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X