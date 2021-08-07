2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 7, 2021

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

MADALYASINI ALDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti.

Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride gümüş madalyayı Çinli sporcu Hong Gu, bronz madalyaları ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile ABD'den Oshae Jones kazandı.

17 YIL SONRA KADINLARDA ALTIN MADALYA

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.

Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 7, 2021

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

TÜRK BOKSUNUN İLK ALTIN MADALYASI

Busenaz Sürmeneli, elde ettiği altın madalyayla Türk spor tarihine geçti.

Daha önceki olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya alabilen Türk boksu, Tokyo 2020'de ilk kez altın madalyaya uzandı.

Türkiye'nin kadınlarda kota aldığı ilk olimpiyatta Busenaz Sürmeneli ile gelen altın madalya, boksta alınan en büyük başarı olarak tarihe geçti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 7, 2021

41. ALTIN MADALYA

Busenaz Sürmeneli, elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'ye 41. olimpiyat altınını getirdi.

Tokyo 2020 öncesinde Türkiye'nin 39 olan olimpiyat altın madalya sayısı, Mete Gazoz'un okçulukta zirveye çıkmasıyla 40 oldu. Boksta Busenaz ile alınan zafer ise 41. altın madalya olarak kayıtlara geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Türkiye'nin renklerine göre madalya sayısı altında 41, gümüşte 27, bronzda 35 oldu.

BOKSUN MADALYA SAYISI 7 OLDU

Türk boksunun olimpiyat oyunlarında kazandığı madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Tokyo 2020'den önceki olimpiyatlarda 2 gümüş, 3 bronz madalya elde eden Türk boksu, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan birer altın ve gümüş madalyayla ayrıldı.

Tokyo'da alınan derecelerle Türkiye adına boks branşının elde ettiği madalya sayısı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7'ye taşındı.