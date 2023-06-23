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İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları: "Biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Hayatımın kalan kısmını daha mutlu yaşamak istiyorum. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil. Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok! 20 senede benim yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Maddi, manevi ve bana fikir verme olarak. Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım."

"PENDİK'E YENİLDİK VE KONGRE YAPTIK" "Pendik'e yenildik ve kupadan elendiğimiz dönemde kongre çağrısı yapıldı. Kongre kararı aldık ve yaptık! Aday çıkmadı, yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 1999'da bunu yaptım. Yönetimi değiştirdik ve güçlü yönetim yaparak devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik, yeni yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor."

"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM" "Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil."

"BU KULÜBE GİREMEZLER!" "FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok."

"EN ÜZÜLDÜĞÜM KONU..." "En üzüldüğüm konu, 612 milyon Euro diyorlar. Bu kadar mal varlığını kim yaptı? Stada ne kadar para harcadık? Gökten inip oraya konmadı. Topuk Yaylası'nı kim yaptı? Bunları satsan ne kadar para edeceği ortada. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 milyon Euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 milyon Euro olarak bıraktık. 90 milyon Euro da bir girdi var. 330 milyon Euro'ya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 trilyon borç vardı. 60-70 Milyon Euro'dur. Onu da düşerseniz, borç 250 milyon Euro'dur. 10 milyon dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı tesislerini yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 milyon da oraya harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk 20 milyon Dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 milyon Euro para harcadık. Geldiğim zaman yıllık 14 milyon Dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stattan 40 milyon Dolar gelir elde ediyorlar. Ödesenize bunları o zaman. Ben stadı yapmasaydım ne olacaktı?"

"BORCU SIFIRLAYACAĞIM" "Adam zengindir para harcayamaz. Adamın parası yoktur çok para harcar. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım! Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım." "FENERBAHÇE KOLEJİNİ KAPATMASINLAR" "Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık."

"ÇOCUKLARIM ÜZÜLÜYOR" "Benim çocuklarım var, üzülüyorlar. Maç seyrediyorlar, Fenerbahçe mağlup. Orada yazıyor 0-2! Hangi maç olduğunu anlıyorsunuz. Soruyor bana, 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'O televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Buralara geldik. Biz de 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerle uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ'yü iyi anlamak lazım. Sonunda devleti ele geçirmek için kurulan örgüttür. Bu örgüt ile mücadele ettik."

HANGİ İSİMLERE DESTEK SÖZÜ VERDİ? "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler. Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim. Benim yönetimimde en az 5-6 tane başkanlığa aday olabilecek isim var. Onlar da aday olursa, desteklerim."