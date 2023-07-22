SON DAKİKA HABERİ: Cedric Bakambu geliyor! Galatasaray transferi bitirdi!
Transferde son dakika haberi... Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaştı! Oyuncunun sözleşmesinin feshi için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı ve tecrübeli golcü yola çıktı! Bakambu'nun bu gece saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi
Son dakika Galatasaray Transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Sarı-kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaştı.
Dün uçağının arıza yapması sebebiyle gelişi ertelenen yıldız oyuncu bu gece İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...
AA'nın aktardığına göre dün İstanbul'a gelemeyen Cedric Bakambu, bu gece 23.30'da İstanbul'a gelecek.
Sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Bakambu, bundan yaklaşık 1 ay kadar önce Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'la yıllık 3,5 milyon Euro'ya el sıkışmıştı.
Yıldız golcünün ailesinin Avrupa'da kalmak istemesi üzerine bu transferden vazgeçen Bakambu, Galatasaray'ın yaklaşık 1,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.
Golcü oyuncu geçmişinde iki farklı organizasyonda gol kralı oldu. 2020'de Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı.Geçen sezon ise Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi.