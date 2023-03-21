Cenk Tosun Beşiktaş'ta kalıyor

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun yeni sezon için kararı verdi. Golcü futbolcu kariyerine siyah-beyazlı takımda devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim. Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız."