CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi
ABONE OL

Son dakika haberi CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı dosyada eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle 3 Ocak'a erteledi

Son dakika: CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi
CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak'a erteledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi. CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı. 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İşte fay hattı üzerindeki 110 ilçe! - Haberler
GÜNDEM Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattındaki 110 ...
Ayetel Kürsi duası meali ve Türkçe okunuşu! Allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyum duası
GÜNDEM Ayetel Kürsi duası okunuşu ve meali
Son dakika: Komşu dehşeti! Mahalleliyi canından bezdirdi
GÜNDEM Komşu dehşeti! Mahalleliyi canından bezdirdi
UÇUYORUZ... Son dakika: Fırtına kâbusu! Kopan çatı vatandaşların üzerine uçtu
GÜNDEM Fırtına kâbusu! Kopan çatı vatandaşların üzerine uçtu
SON DAKİKA: Genç doktorun kahreden ölümü! - Haberler
GÜNDEM Genç doktorun kahreden ölümü!
DYK e-Kurs öğrenci başvurusu ne zaman bitiyor? DYK e-Kurs son başvuru günü ne zaman? e-Kurs öğrenci başvuru ek
GÜNDEM DYK e-Kurs öğrenci başvuruları bitiyor!
Son dakika: Denizler için fırtına uyarısı!
GÜNDEM Denizler için fırtına uyarısı!
2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları yayınlandı mı?
GÜNDEM 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: İmranlı belediye başkanı yaşamını yitirdi
GÜNDEM İmranlı belediye başkanı yaşamını yitirdi
Son dakika: 'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'
GÜNDEM 'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.