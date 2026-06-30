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        Haberler Gündem Politika CHP Grup Başkanı Özgür Özel TBMM'de konuşuyor

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel TBMM'de konuşuyor

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Özel yol haritasını açıklayacak mı?

        TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüde yerini alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Özel'in açıklamalarından başlıklar şunlar:

        "Değerli milletvekillerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından toplantımızı onurlandıran misafirlerimiz, çareyi CHP grubunda gören değerli konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. Partimize yönelik işgalin ardından Ankara'da oturmadık. En son 15. ilimizde milletimizle buluştuk. Köy köy, belde belde, şehir şehir milletimizle kucaklaşıyoruz. Teslim olmayan, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Bazen bir kamyonet kasasının arkasında ya da bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz.

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        Biz Ankara'da binalardan çıkıp gidince, gördüğümüz öfkenin bir enerjiye dönüştüğünü görünce, Ankara'da bir şeyler oluyor diyoruz. NATO zirvesi olacak diye kendi insanına çile tasarlayan, Meclis'i kapatan, sokakları kapatan bir acayip OHAL var. Bir de protesto, gösteri olabilir diye gözaltına alınan 225 kişi ve bunların 178'inin tutuklanması var. 2014 yılının kasım ayında Meclis'e bir kanun tasarısı getirildi. 2015'in Mart'ında kanunlaşana kadar çok tartışıldı. Koruyucu ve önleyici gözaltı tartışıldı. Ancak bu yasalaşmadı. Önleyici gözaltı için süre de 48 saatti.

        Pikniğe gelen TEMA görevlilerini tutukluyorlar. Akademisyenleri tutukluyorlar. İsimleri 30 yıl öncesinde kalmış örgütlerin isimlerini vererek tutukluyorlar. Önleyici gözaltı yanlış uygulanır diyorduk bırakın önleyici gözaltıyı, önleyici tutuklama var. Bu kadar açık, net bir hukuksuzluk var. Dünya liderleri gelecek diye bu kadar insanı tutukladıktan sonra kanunda olmamasına hep beraber karar verdiğimiz işleri yapmalarına göz yummayacağız.

        Komedyen Deniz Göktaş genç bir kardeşimiz, çıkmış bir gösteri yapmış. İktidarı da bizi de eleştiriyor. Saraçhane mitingleriyle ilgili eleştiriyor. Ekrem başkanın okuduğu kitapları da eleştiriyor. Cumhurbaşkanını da eleştiriyor. Dini değerlerle alay üzerinden, gencecik insanı iktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldı. Gösterisinin izlenimi engellendi.

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