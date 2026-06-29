CHP'de salı programları belli oldu
CHP'de yarın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te genel merkez binasında Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak
Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:20 Güncelleme:
CHP'de grup toplantısında kimin konuşacağına yönelik birkaç hafta önce başlayan gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta da grup saatinde Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamaya karar verdi.
YENİ İHRAÇLAR GÜNDEMDE
Saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimi ile yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.
ÖZEL KÜRSÜDE OLACAK
CHP Grup Başkanı Özgür Özel de saat 13.30'da TBMM'de grup toplantısında konuşarak gündeme ilişkin mesajlar verecek.
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