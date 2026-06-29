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        Haberler Gündem Politika CHP'de salı programları belli oldu

        CHP'de salı programları belli oldu

        CHP'de yarın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te genel merkez binasında Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:20 Güncelleme:
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        CHP'de salı programları belli oldu

        CHP'de grup toplantısında kimin konuşacağına yönelik birkaç hafta önce başlayan gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta da grup saatinde Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamaya karar verdi.

        YENİ İHRAÇLAR GÜNDEMDE

        Saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimi ile yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.

        ÖZEL KÜRSÜDE OLACAK

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel de saat 13.30'da TBMM'de grup toplantısında konuşarak gündeme ilişkin mesajlar verecek.

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