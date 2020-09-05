Sayısal Loto sonuçları bu akşamki çekilişte belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye dün akşam 58 Milyon 933 bin TL olarak belirlendi. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

Çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilen 5 Eylül 2020 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şöyle; 18 - 54 - 61 - 70 - 75 - 85 - joker 87

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