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Cumhuebaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. "İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz" diyen Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Bayram sonuna kadar acil hastanelerinin açılışını yapacağız.

-Önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Salgın sürecini dostlarımıza destek olarak yaşadık. Bu salgının da üstesinden geleceğiz.

-Başladığımız her yeni proje bize büyük heyecan veriyor.

-İstanbul mazeret değil hizmet bekler. İstanbul'un her talebine çözüm üretiyoruz.

-İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un her talebine çözüm getiriyoruz.

-Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.

-(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız.

-(Koronavirüs) Hep birlikte tedbirlere uyarsak inanıyorum çok kısa zamanda biz dünya ülkelerinden bu işi çabuk aşacağız.

-Bazı sıkıntılar veriyor olabiliriz ama tahammül edersek kurtulacağız.

Konuşmanın ardından törene geçildi ve 'köstebeğin' son darbeleriyle tünelde 'ışık' göründü. Cumhurbaşkanı Erdoğan projede emeği geçen herkese teşekkür etti.