Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.
Giriş: 29.10.2023 - 22:10 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.
Haberin görseli AA'ya aittir.