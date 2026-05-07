DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 1 ayı aşkın süredir DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan ile görüşemediğini söyleyerek, "Kendisinin doğrudan iletişim kuracağı koşulların oluşturulmasının çok elzem olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için statü önerisine ilişkin, "Biz en başından beri şunu tespit ettik ve kamuoyuyla paylaştık; barış için resmiyet kazanmış, yani yasal güvencelerle çerçevelenmiş bir demokratik muhataplık zemininin oluşturulması kritik bir önem taşıyor. Hem barışın inşası için hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde" ifadelerini kullandı.

'GECİKME ENDİŞELERİ ARTIRIYOR'

Doğan, süreçte belirsizlikler, zorluklar, gecikme olduğunu savunarak, "Bu gecikme endişeleri artırıyor. Tüm bunlara rağmen bu süreç çok kıymetli. Yaklaşım da bu şekilde olmalı. Yasal düzenlemelerle ilgili gecikme var. Silahları yakarak imha edenlerden biri yönetici kadrodan Bese Hozat'tı. Bazı siyasiler 'Keşke dönebilselerdi' dediler. Ama dönemediler; çünkü dönüşlerini sağlayacak hukuki zemin yoktu. 11 Temmuz'da bunun üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Hala yasal düzenlemeler konusunda gecikmenin daha fazla olmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Temennimiz bu aşamanın hızlı biçimde ilerlemesi, kategorik olmayan, kapsayıcı, bütüncül bir yasanın oluşturulması. Bir ayı aşkın süredir DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan ile görüşemiyor olması hem kamuoyunda endişe yaratıyor hem de farklı soruların belirmesine neden oluyor. Biz bir an önce Öcalan ile yapılması gereken görüşmelerin gerçekleştirilmesini diliyoruz ve bunun da hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca kendisinin doğrudan iletişim kuracağı koşulların oluşturulmasının çok elzem olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

İSİM VE LOGO DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Doğan, partinin 'yenilenme kongresi'nde isim ve logo değişikliği olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Bir yenilenmeden bahsediyoruz. Bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil. Bu konuyla ilgili çıkan manipülatif haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur. Çünkü bunlar konferanslarda tartışılacak" dedi.

'YASAL ÇERÇEVE TASLAĞIMIZ VAR'

Doğan, yasal adımlarla ilgili taslak hazırlığına ilişkin, "Yasal adımlar bu süreci hukuken güvenceye kavuşturacak adımlar. Yasa olmadan sürecin ilerlemediğini, durağan hale geldiğini kamuoyu tespit ediyor, bırakın bizim tespit etmemizi. Bu zorlukların aşılması gerekiyor. Elbette bir yasal çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Yasal çerçevesiyle ilgili hazırlıklarımız elbette var. Bizim bu konuda bir çalışmamız var, bir taslağımız var" diye konuştu.