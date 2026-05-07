Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: DEM Partili Ayşegül Doğan'dan Öcalan için statü açıklaması | Son dakika haberleri

        DEM Partili Ayşegül Doğan'dan Öcalan için statü açıklaması

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı statü açıklaması hakkında, "Hem barışın inşası için hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den 'statü' açıklaması

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 1 ayı aşkın süredir DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan ile görüşemediğini söyleyerek, "Kendisinin doğrudan iletişim kuracağı koşulların oluşturulmasının çok elzem olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için statü önerisine ilişkin, "Biz en başından beri şunu tespit ettik ve kamuoyuyla paylaştık; barış için resmiyet kazanmış, yani yasal güvencelerle çerçevelenmiş bir demokratik muhataplık zemininin oluşturulması kritik bir önem taşıyor. Hem barışın inşası için hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde" ifadelerini kullandı.

        'GECİKME ENDİŞELERİ ARTIRIYOR'

        Doğan, süreçte belirsizlikler, zorluklar, gecikme olduğunu savunarak, "Bu gecikme endişeleri artırıyor. Tüm bunlara rağmen bu süreç çok kıymetli. Yaklaşım da bu şekilde olmalı. Yasal düzenlemelerle ilgili gecikme var. Silahları yakarak imha edenlerden biri yönetici kadrodan Bese Hozat'tı. Bazı siyasiler 'Keşke dönebilselerdi' dediler. Ama dönemediler; çünkü dönüşlerini sağlayacak hukuki zemin yoktu. 11 Temmuz'da bunun üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Hala yasal düzenlemeler konusunda gecikmenin daha fazla olmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Temennimiz bu aşamanın hızlı biçimde ilerlemesi, kategorik olmayan, kapsayıcı, bütüncül bir yasanın oluşturulması. Bir ayı aşkın süredir DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan ile görüşemiyor olması hem kamuoyunda endişe yaratıyor hem de farklı soruların belirmesine neden oluyor. Biz bir an önce Öcalan ile yapılması gereken görüşmelerin gerçekleştirilmesini diliyoruz ve bunun da hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca kendisinin doğrudan iletişim kuracağı koşulların oluşturulmasının çok elzem olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

        İSİM VE LOGO DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

        Doğan, partinin 'yenilenme kongresi'nde isim ve logo değişikliği olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Bir yenilenmeden bahsediyoruz. Bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil. Bu konuyla ilgili çıkan manipülatif haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur. Çünkü bunlar konferanslarda tartışılacak" dedi.

        'YASAL ÇERÇEVE TASLAĞIMIZ VAR'

        Doğan, yasal adımlarla ilgili taslak hazırlığına ilişkin, "Yasal adımlar bu süreci hukuken güvenceye kavuşturacak adımlar. Yasa olmadan sürecin ilerlemediğini, durağan hale geldiğini kamuoyu tespit ediyor, bırakın bizim tespit etmemizi. Bu zorlukların aşılması gerekiyor. Elbette bir yasal çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Yasal çerçevesiyle ilgili hazırlıklarımız elbette var. Bizim bu konuda bir çalışmamız var, bir taslağımız var" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de yiyip içip hesabı ödemeden kaçtılar; bitiremediği ayranı da yanında götürdü

        Başakşehir'de sanayide büfeye gelen 2 kişi sipariş verip yemek yedikten sonra cüzdanı araçta unuttuklarını söyleyerek hesap ödemeden mekandan ayrıldı. Şüphelilerden biri yemek yerken içip bitiremediği ayranı da yanında götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!