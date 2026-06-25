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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Demir çubuklu vahşet! Trafikte kanlı kavga | Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        Demir çubuklu vahşet! Trafikte kanlı kavga!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, trafik tartışmasının ardından darp edilip ağır yaralanan 60 yaşındaki Hayrettin Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçtıkları belirlenen S.T.S. ve T.S., Kocaeli polisinin Gaziantep'te düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Demir çubuklu vahşet! Trafikte kanlı kavga!

        Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Kuzey Yan Yol mevkiinde, 19 Haziran günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

        CİNAYETLE BİTEN TARTIŞMA

        Hayrettin Özdemir'in (60) kullandığı minibüs, D-100 Kuzey Yan Yol üzerinden Sakıp Sabancı Köprü Altı istikametine ilerlediği sırada aynı yöne dönmeye çalışan bir TIR’la karşı karşıya geldi.

        TIR ŞOFÖRÜ DEMİR ÇUBUKLA DARP ETTİ

        İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, TIR’ın yolcu koltuğundan inen ve elinde demir çubuk bulunan bir kişi Hayrettin Özdemir'e saldırıp darp etti.

        TIR'INA BİNİP YOLUNA DEVAM ETTİ

        Bir süre devam eden kavganın ardından şüphelilerin yeniden TIR’a binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hayrettin Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Entübe edilen Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Hayrettin Özdemir'in cenazesi, Alikahya Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER GAZİANTEP'TE YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrettin Özdemir'in ölümüne neden oldukları belirlenen S.T.S. ve T.S. isimli şüphelilerin Gaziantep'e kaçtığını tespit etti.

        Kocaeli polisinin Gaziantep'te düzenlediği operasyonla yakalanan S.T.S. ve T.S., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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