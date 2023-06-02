Spor Toto Süper Ligin 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; dev karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:
3 Haziran Cumartesi:
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Haziran Pazar:
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
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