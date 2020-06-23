Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic'in korona virüs test sonucu bugün açıklandı. Sırp raket yaptığı açıklamada kendisi ile birlikte eşi Jelena Djokovic'in de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Djokovic'in oğullarının test sonuçlarının ise negatif olduğu açıklandı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR