Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki Galatasaray Başkanı Durusun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferi için yayımladığı videoyla ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, "Ülkeyi kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş'tan özür bekliyoruz" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş, Milot Rashica transferi için yayımlanan videoya ilişkin Galatasaray'dan gelen açıklamalara yanıt verdi: "Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini! Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu.

BEŞİKTAŞ'A TEPKİ: ÖZÜR BEKLİYORUZ

Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini için yayımladığı videoyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf!

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Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Galatasaray olarak Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz.

Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız.

Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum."

Beşiktaş'ın paylaştığı video:

İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde.



Hoş geldin Ｒａｓｈｉｃａ 😎 pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023

BEŞİKTAŞ: UCUZ OYUNLAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş, Milot Rashica transferi için yayımlanan videoya ilişkin Galatasaray'dan gelen açıklamalara yanıt verdi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap! Haberi Görüntüle

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Spor Kulübü’nün mesnetsiz iddialarla Kulübümüzü hedef alan açıklamasına ilişkin cevabımızdır:

Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini! Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız.

Vatan ve millet sevgimizin herkesten, her camiadan daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz. Bu konuda bizimle yarışamayacak olanların söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz. Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray Yönetimi'ne son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır.

Camianızın bile kabul edemeyeceği bu yakışıksız tavrınızı ve şımarıklıklarınızı bir kenara bırakın. Aksi halde bu tavırlarınıza gereken cevabın, bir dahaki sefere misli ile olacağı konusunda ihtar ediyoruz.

Bahsi geçen hain terör örgütünün adının bu olayda ne sebeple gündeme getirildiğini ve aklınıza neden geldiğini bilmemekle beraber, münferit bazı hain kişiler dışında yüzyıllık kulüplerimizin bu konular içinde olmayacağını söylemenize gerek olmadan biliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü’nün “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” minvalinden açıklamasında kin ve nefret tohumları eken ithamlarını bir kez daha kendilerine misliyle iade ettiğimizi ve Kulübümüzün bir örneğini gördüğümüz böylesi ucuz tehditlere karşı sessiz kalmayacağını kamuoyunun huzurunda ifade ederiz."