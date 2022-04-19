Son dakika: Emeklinin bayram ikramiyesi ve ödeme tarihi belli oldu - 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye bin 100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 - 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

NTV'de soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna da değinerek düzenlemenin bu yıl sonunda Meclis'ten çıkacağını ve statülere göre 3600 ek göstergenin genişletilebileceğini söyledi.

Bilgin, "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum." dedi.

Asgari ücrette enflasyona uygun güncellemenin gündemde olmadığını belirten Bakan Bilgin, "Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." ifadelerini kullandı.

EYT çalışmasındaki son durumla ilgili soruya "Gündemimizde yok" şeklinde yanıt veren Bilgin geçici sözleşmelerin 3600 ek göstergen sonraki ilk gündem olduğunu ve sorunun bu sene çözüleceğini kaydetti.