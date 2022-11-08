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Emre Belözoğlu, gazeteciyle tartıştı: Kapatacaksın

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ve Hatayspor karşı karşıya geldi. 3-3 biten mücadele sonrasında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında gazeteciyle tartıştı

Emre Belözoğlu'nun sinirli anları kameralarda! Telefonunu kapatacaksın... - Spor haberleri

Atakaş Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti. İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek "Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem." dedi.

Öte yandan, Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası tartışma yaşandı.

Toplantı esnasında mesaj sesi geldiğini söyleyerek duruma tepki gösteren Belözoğlu, 'Telefon hala çalıyor' dedi. Ön taraftaki gazetecinin 'Niye bu kadar abartıyorsunuz?' sözüne sinirlenen Belözoğlu "Bir şey abarttığımız yok kardeşim" karşılığını verdi. Daha sonra o anları kaydeden gazeteciye "Beni niye çekiyorsun sen?" dedi. Gazetecinin 'Ben görevimi yapıyorum' yanıtı üzerine Belözoğlu, 'O zaman telefonunu kapatacaksın' diyerek bağırdı.

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