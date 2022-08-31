EuroBasket 2022 başlıyor

Bu yıl 41. kez gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma yapılacak.
Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu karşılaşmaları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu mücadeleleri İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.
Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.
Gruplar
Türkiye'nin A Grubu'nda İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan ile mücadele edeceği şampiyonada gruplar şöyle:
A Grubu: Türkiye, İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika, Bulgaristan
B Grubu: Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek, Fransa
C Grubu: Yunanistan, Estonya, Ukrayna, Büyük Britanya, İtalya, Hırvatistan
D Grubu: Hollanda, Finlandiya, Polonya, Çekya, İsrail, Sırbistan
İlk maçlar
Avrupa Şampiyonası'nda A ve B gruplarında ilk maçlar yarın, C ve D gruplarında ise 2 Eylül Cuma günü oynanacak.
Tarihinde 25. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki ilk maçını yarın TSİ 17.15'te Karadağ ile yapacak.
EuroBasket 2022'de ilk maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
A Grubu (Tiflis):
14.30 İspanya-Bulgaristan
17.15 Türkiye-Karadağ
20.00 Belçika-Gürcistan
B Grubu (Köln):
15.30 Bosna Hersek-Macaristan
18.15 Slovenya-Litvanya
21.30 Fransa-Almanya
2 Eylül Cuma:
C Grubu (Milano):
15.15 Ukrayna-Büyük Britanya
18.00 Hırvatistan-Yunanistan
22.00 İtalya-Estonya
D Grubu (Prag):
15.00 İsrail-Finlandiya
18.30 Polonya-Çekya
22.00 Sırbistan-Hollanda
Turnuva formatı
Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.
Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle son 16 turunda karşılaşacak.
Şampiyonada daha sonra oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından madalyalar sahibini bulacak.
YORUMLAR