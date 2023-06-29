Turkish Airlines EuroLeague’de 2023-24 sezonu için yeni format açıklandı ve mücadele edecek takımlar belli oldu.
İlk olarak pandemi döneminde NBA'de uygulanmaya başlanan ve sonrasında kalıcı hale getirilen play-in, ilk sekiz dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanıyor.
EuroLeague’in yaptığı resmi açıklamaya göre organizasyonda mücadele edecek 18 takım açıklandı. Ülkemizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bir kez daha turnuvada mücadele edecek.
2022-23 sezonunda turnuvada yer alan 18 takım, gelecek sezon da EuroLeague’de yer almaya devam edecek.
İşte 2023-24 sezonunda EuroLeague’de mücadele edecek 18 takım:
ALBA Berlin
Anadolu Efes
AS Monaco
Baskonia
Kızılyıldız
Olimpia Milano
Barcelona
Bayern Münih
Fenerbahçe Beko
LDLC ASVEL
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos
Panathinaikos
Partizan
Real Madrid
Valencia
Virtus Bologna
Zalgiris Kaunas
YORUMLAR