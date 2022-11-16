'Eylül'de 9.1 milyar TL tutarında elektrik tüketim desteği verildi'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda Eylül'de 9.1 milyar TL tutarında elektrik tüketim desteği verildiğini söyledi.

Dönmez'in sunumunda öne çıkan satırlar şöyle:

Ekim ayı itibarıyla birim enerji başına Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülke konumundayız.

Kullandığımız doğal gazın yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir.

Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz.

Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır.

Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.