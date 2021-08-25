Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer ile ilgili önemli bilgiler veren Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası bu transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Yüksek gibi görünen transfer bedellerini, düşük maaş skalasıyla dengelediğimizi düşünüyorum. Böylece yarışmacı bir takım yarattığımızı düşünüyorum.

TAKIMDAN KİM GİDECEK?

Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir veya alabilir. Gelen bazı teklifler var, burada tabii tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki taraf da mutlu olursa, böyle bir şey gerçekleşiyor. Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir.

MORUTAN

Son saniyede bir sorun çıkmazsa, Morutan transferi bitti diyebiliriz. Yetenekli, genç ve değerli bir oyuncuyu kadromuza katmanın mutluluğu içindeyiz. Scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir oyuncu. Morutan, bir an evvel oynamaya hevesli. Umarım en kısa sürede tüm prosedürler hallolur ve biz de onu sahada kullanmaya başlarız.

10 NUMARA SÜRPİZİ

10 numaralı formayı Romanya'dan Hagi'ye vermiştik. Bu konuyla alakalı açıkçası biraz beklemeyi düşünüyorum, bazı sürprizler yapabiliriz bu konuyla ilgili. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir. 10 numara beklentileri en yüksek olan numaraların başında gelir. Daha önceki yıllarda 10 numaralı formayı verdiğimiz oyuncuların normal performansta dahi kimseyi tatmin etmediği durumda, dikkatli olmayı seçiyorum."

Ayrıntılar birazdan...