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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe, Diego Rossi için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 22:45
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        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
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        Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu.

        Sarı-lacivertli takım, Uruguaylı futbolcu için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Rossi'nin transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

        TFF'YE BİLDİRDİ!

        Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.

        Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

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