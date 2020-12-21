Süper Lig’in 14. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler TFF’nin resmi sitesinden açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri şöyle:
22 Aralık Salı
19.00 A.Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba
16.00 BB Erzurumspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 A.Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe
16.00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kayserispor - İH Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Ç.Rizespor - FT Antalyaspor: Erkan Özdamar
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya
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