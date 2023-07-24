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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Adana Demirspor UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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        Giriş: 24.07.2023 - 15:25
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        Rakiplerimiz belli oldu!
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        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

        İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

        2. eleme turunu geçmeleri halinde temsilcilerimizin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

        Beşiktaş - FK Zeljeznicar (Bosna Hersek)/Neftçi PFK (Azerbaycan)

        Fenerbahçe - Differdange 03 (Lüksemburg) /Maribor (Slovenya)

        Adana Demirspor - Osijek (Hırvatistan)/ZTE (Macarsitan)

        Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

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