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Son dakika haberi Fenerbahçe Bruma'nın Braga'ya kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4.2 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Bruma'yı Braga'ya kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar Braga'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Son dakika haberi Fenerbahçe Bruma'nın Braga'ya kiralandığını açıkladı
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Bruma'nın sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Braga'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sezon başında Hollanda ekibi PSV'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma, sarı-lacivertli formayla sadece 5 resmi maçta görev yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

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