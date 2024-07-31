Son dakika haberi Fenerbahçe'deb sakatlık açıklaması: Fred...
Fenerbahçe Kulübü, Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiğini ve Brezilyalı yıldızın tedavisine başlandığını açıkladı. Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Giriş: 31.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:33
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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