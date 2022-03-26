Fenerbahçe'den sert MHK açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulmasının ardından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'dan, 8 Mart günü TFF Yönetim Kurulu kararı sonrası yaptığı açıklamayı alıntılayıp, "Bugün Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadelerini kullandı.