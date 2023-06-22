Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuştu. Golcü futbolcuyu taşıyan uçak, saat 10.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Inter formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Dzeko, turnuvada 4 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda bu sezon 52 maçta forma giyip 14 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki futbolcu 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe’nin önerdiği 2 senelik kontratı kabul eden Edin Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı lacivertlilerin 2. transferi olacak.