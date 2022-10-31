Fenerbahçe rekora koşuyor

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını adeta mest ediyor. "Golcü kimliği"ne yeniden kavuşan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de uzun yıllar sonra taraftarına görmek istediği Fenerbahçe'yi izlettirirken, adeta gole de doymuyor. Fenerbahçe son olarak İstanbulspor'u 5-2 yenerken rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Ligde 11 maçta 34 gol kaydeden Jorge Jesus'un öğrencileri, son 20 yılda ilk 11 maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçın 7'sinde 3 gol ve üstünde gol atmayı başardı, maç başına 3.09'luk gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'nin gösterdiği performans akıllara 103 gol ile rekor kırdığı 1988-1989 sezonunu getirdi.

Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar bu ortalamayı koruması durumunda 111 gole ulaşacak ve 1988-1989 sezonunda 103 golle elde ettikleri Süper Lig tarihinin gol rekorunu kırmış olacak. Fenerbahçe, söz konusu sezonda ilk 11 hafta 23 gol atmıştı. 36 maçta 103 gol kaydederken 2.86'lık ortalama tutturmuştu.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ DÖRDÜNCÜ TAKIM Ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan dördüncü takım Fenerbahçe oldu. Zirvede ise 12 maçta 38 gol atan Alman devi Bayern Münih bulunuyor. Listede ikinci sırada 37 golle Manchester City, üçüncü sırada ise 13 maçta 36 gol atan Fransız devi PSG yer alıyor.

BU SEZON TOPLAM 55 GOL Bu sezon Avrupa'da da 11 kez sahaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 21 kez fileleri havalandırdı. Toplam 22 maçta 55 gol atarak, 2,5 gol ortalaması yakaladı.

11 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-6

Fenerbahçe - Adana Demir: 4-2

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe - Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe - Alanyaspor: 5-0

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe - Karagümrük: 5-4

Ankaragücü - Fenerbahçe: 0-3

Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0

İstanbulspor - Fenerbahçe: 2-5