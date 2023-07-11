Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Son dakika haberi Fenerbahçe Umut Nayir'i kadrosuna kattı

        Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerin bu sezonki 4. transferi oldu.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 20:24
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, transferlerine bir yenisini daha ekledi.

        Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'dan milli futbolcu Umut Nayir'i renklerine bağladığını açıkladı.

        30 yaşındaki santrforla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

        Golcü oyuncu, Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku'nun ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki 4. transferi oldu.

        Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

        REKLAM

        Futbola Ankaragücü alt yapısında başlayan Umut, daha sonra kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor formalarını giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Angelino'da mutlu son!
        Angelino'da mutlu son!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"