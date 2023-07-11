Son dakika haberi Fenerbahçe Umut Nayir'i kadrosuna kattı
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerin bu sezonki 4. transferi oldu.
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, transferlerine bir yenisini daha ekledi.
Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'dan milli futbolcu Umut Nayir'i renklerine bağladığını açıkladı.
30 yaşındaki santrforla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.
Golcü oyuncu, Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku'nun ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki 4. transferi oldu.
Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Futbola Ankaragücü alt yapısında başlayan Umut, daha sonra kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor formalarını giydi.