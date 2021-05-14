Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMotor SporlarıFormula 1SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Formula 1, Türkiye GP'si iptal edildi!
ABONE OL

Son dakika! Formula 1, Türkiye GP'si iptal edildi

Formula 1, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" diyerek Türkiye GP'sinin iptal edildiğini açıkladı!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Formula 1, Türkiye GP'si iptal edildi!
DHA

F1 yönetimi, Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'nin seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye´de 11-13 Haziran´da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix´si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildi. F1´in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prix´sinin 18-20 Haziran´a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran´da Avusturya´da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.

STEFANO DOMENİCALİ: TÜRKİYE´DE YARIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Formula 1TM´nin açıklamasında görüşlerini belirten Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park´ta olamayacağız. Yarışın Türkiye´de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye´deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa´daki yarışı öne çektik, Avusturya´da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar. Yılın başından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de 2021 yılı takvimine Türkiye´yi dahil etmek için Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

VURAL AK: 2021 YILI İÇERİSİNDE BU ORGANİZASYONU TÜRKİYE´YE TEKRAR GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise "Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye´ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1TM CEO´su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye´de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti´nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran´da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye´ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1TM yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye´ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

F1 İspanya Grand Prix'sinde zafer Hamilton'ın
MOTOR SPORLARIİspanya'da zafer Hamilton'ın
Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
MOTOR SPORLARIPole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1'de sıradaki durak İspanya
MOTOR SPORLARIF1'de sıradaki durak İspanya
MotoGP İspanya Grand Prix'sini Miller kazandı
MOTOR SPORLARIİspanya'da Miller kazandı
F1 Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı
MOTOR SPORLARIPortekiz'de zafer Hamilton'ın
Formula 1 Portekiz GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Algarve Portekiz Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak?
MOTOR SPORLARIFormula 1 Portekiz GP ne zaman, saat kaçta?
Formula 1 Portekiz GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Algarve Portekiz Grand Prix hangi kanalda CANLI yayınlan
MOTOR SPORLARIFormula 1 Portekiz GP ne zaman, saat kaçta?
F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın
MOTOR SPORLARIPole pozisyonu Bottas'ın
Formula 1'de sıradaki durak Portekiz
MOTOR SPORLARIF1'de sıradaki durak Portekiz
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
MOTOR SPORLARIDeniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak