Galatasaray maçı ertelenebilir 0:00 / 0:00

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Perşembe günü koronavirüs test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz" diye konuştu.

Fatih Mert'in açıklamaları şöyle:

"7 futbolcu (5'i Çaykur Rizespor maçında 11'de olan),2 teknik kadrodan isim, 1 yönetici, ikisi kulüp doktoru 4 sağlık elemanı ve 4 personelde Kovid-19 testi pozitif. Bugün 3 futbolcumuz da henüz test olmamasına rağmen semptomlarla eve gitti. Perşembe günü tüm takıma test yaptıracağız. 14 oyuncu kalana kadar oynama durumu kuralda belirtiliyor ancak perşembe günkü sonuçlara göre TFF'ye Galatasaray maçının ertelenmesi için talep iletebiliriz. Sayı böyle kalırsa oynama taraftarıyız. İnşallah oynarız. Ancak sayı çoğalırsa talebimiz olur."