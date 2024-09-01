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        Son dakika haberi Galatasaray'dan Icardi açıklaması

        Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Icardi'nin 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:59
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        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
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        Galatasaray, Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Icardi'nin 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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