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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan UEFA listesine ekleme: Ross gitti Bakambu geldi... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, yeni transferi Bakambu'yu UEFA kadrosuna ekledi

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, UEFA listesinde de değişikliğe gitti. NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross'un yerine Cedric Bakambu kadroya dahil edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:04
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu kadroya dahil etti.

        Sarı-kırmızılı ekipte, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan savunma oyuncusu Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna eklendi.

        UEFA'nın internet sitesindeki kadroda yer alan futbolcular şöyle:

        Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban,

        Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey,

        Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan,

        Forvet: Cedric Bakambu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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