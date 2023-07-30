Galatasaray, Mauro Icardi transferinin mali detaylarını da duyurdu. Geçen günlerde İstanbul'a ailesiyle gelen Arjantinli yıldız için PSG'ye 10 milyon Euro'luk bonservis bedelinin dört sezona yayılmış taksitlerle ödeneceği, üç yıllık anlaşma sağlanan oyuncuya ise her sezon için 6 milyon Euro yıllık ücret verileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

TARAFTARA MESAJ VERDİ

Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan ve bonservisi alınan Arjantinli golcü Mauro Icardi, tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Icardi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da bu formayı giymekten çok mutluyum. Zaten projenin içinde hissediyordum kendimi. Kendimi bu grubun parçalarından biri hissediyordum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterdi. Taraftarımızın şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduğunu gördük. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarını tekrar görecek olmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan Arjantinli golcü, yeni anıları birlikte yaşayacaklarını sözlerine ekledi.

Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden de geçen Icardi için Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir video da paylaştı. Videoda, Icardi'yle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çeşitli müzik enstrümanlarıyla İstanbul manzarası eşliğinde çalındı. Icardi de "Metin Oktay selamı" verip gol sonrası sevinç hareketini göstererek şarkıya eşlik etti.