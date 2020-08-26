İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Esat Gökçe (75),hafriyat kamyonunun altında can verdi.

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Esat Gökçe, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Gökçe, Mehmet Soylu kontrolündeki hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında bir süre sürüklenen Gökçe için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Gökçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü, polis eklerince olay yerinde gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir sürer dururken, kamyonun altında kalan Gökçe&nin cansız bedeni belediye ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.