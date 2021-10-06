Hakurk'ta 4 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, "TAK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, "TAK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021
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