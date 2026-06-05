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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki kadına kurşun yağdırıp kaçtı | Denizli haberleri | Son dakika haberleri

        İki kadına kurşun yağdırıp kaçtı

        Denizli'de, park halindeki araçta bulunan eski sevgilisi ve kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları ortaya çıktı. Aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan saldırgan, kendisini kayda alan vatandaşa "Çekme" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        İki kadına kurşun yağdırıp kaçtı

        Denizli'de dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi’nde meydana gelen olayda; Azerbaycan uyruklu Metanet A. (35), 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. (32) ile caddede park halinde bulunan otomobile bindi.

        ESKİ ERKEK ARKADAŞI ATEŞ AÇTI

        Bu sırada araca yaklaşan Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        ABLA BACAĞINDAN KARDEŞİ KOLUNDAN VURULDU

        Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKENE TEPKİ GÖSTERDİ

        Küçük çocuğun gözleri önünde iki kadına pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülerde şüphelinin, olay yerinden koşarak gelip, biraz ileriye park ettiği 20 AEJ 056 plakalı aracına binerek, hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Saldırgan Sabit Ö.’nün kaçtığı araçta başka bir kadının daha bulunması dikkat çekti.

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