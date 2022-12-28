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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası için 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

İMAMOĞLU DAVASININ GEREKÇELİ KARARINDAN

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan yargılamada, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm deliller toplanmış ve birlikte değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, sanığın suç tarihinde "tamda işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri ile kurul halinde çalışan ve kamu görevi yapan; Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine karşı yapmış oldukları görevden dolayı, ahmak demek sureti ile hakaret ettiği, sabit görülerek, sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, meydana gelen zararının ağırlığı, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, tüm dosya içeriği birlikte değerlendirilerek sanığın yukarıda belirtilen gerekçeler ile aşağıdaki şekilde cezalandırılması cihetine gidilmiştir."

Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.