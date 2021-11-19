INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Özellikle post paylaşımı yapmak isteyenler merak içerisinde "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hemen belitelim ki bazen çok sık post ve yoğun paylaşım durumunda Instagram'da "Tekrar Dene" hatası verilebiliyor. Bu durumda ise uygulamanın güncellenmesi ile sorun çözülüyor.

Yani Insatgram çökmedi. "Tekrar Dene" hatası ile karşılaşırsanız Instagram uygulamanızı güncelleyip yeniden deneme yapabilirsiniz.

İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.