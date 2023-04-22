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Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha!
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha!
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AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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